台東池上米競賽 高盛雄余建宏獲金牌各得20萬元

（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣池上鄉2期稻競賽，高盛雄和余建宏分別獲香米組和非香米組金牌，鄉公所各頒給20萬元獎金。兩人獲勝關鍵是搶在颱風前收割和掌握栽種時間。

池上二期稻作競賽昨天在池上多力米故事館舉行，由於獎金優渥又能促銷，吸引眾多農友參與，農友能在一整年辛勞耕作過後獲得實質肯定、並且名利雙收。

池上鄉長林建宏今天告訴中央社記者，昨天競賽結果，金牌得主分別為香米組高盛雄、非香米組余建宏，兩名農友各獲新台幣20萬元獎金。

林建宏說，高盛雄能搶在颱風來襲前2天完成收割，是此次獲獎的關鍵；余建宏則掌握栽種時間並持續精進技術，是得獎的重要原因。

林建宏表示，透過稻米競賽的良性競爭與交流，不但能促進農友彼此切磋，更能進一步提升池上米的整體品質。雖然今年2期作產量略受颱風影響，但整體品質並無下降，顯示農友用心耕作的成果。

協辦單位多力米股份有限公司董事長梁正賢表示，除舉辦稻米競賽外，今年特別邀請明華園歌仔戲團至池上演出兩場兩場「收冬戲」，慰勞農友一年來的辛苦，同時推廣池上在地優質好米與農村文化。（編輯：李亨山）1141225