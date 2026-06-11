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台東治水補助掛零掀民怨 簡維國列時間軸揭縣府「早知不會過」 17

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

根據日前媒體報導「屏東獲78億治水補助、台東掛零」，引起地方熱議，有民眾質疑中央資源分配問題。對此，台東縣議員簡維國今（11）日表示，最近這則新聞，很多民眾私訊問到底發生什麼事，他仔細將行政院核定文件、水利署公函、台東縣府提案明細表找來比對；他直言，必須誠實告訴這件事不只是「中央不公」，台東縣府的責任也很大，「台東治理工程提案全國最少之一、災修需求全國最高之一」。

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簡維國揭露，台東縣府其實「早就知道」會掛零，很多人以為縣府努力爭取4.5億，被中央臨時駁回，但真相是，114年12月4日行政院就核定這項計畫，內容白紙黑字寫明「第一級財力縣市補助比率為0%」。

簡維國再指， 115年1月主計總處公布新版財力分級表，台東從第五級暴跳到第一級；依《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法》第8條，水利署最遲應該在114年9月前就通知縣府分配金額。

簡維國表列出時間軸，從114年9月到12再到115年1月，至少有3次法定機會，讓建設處在送件之前就應該很清楚地知道，「以台東第一級財力，這個計畫不會給我們半毛錢」。簡維國再指，建設處仍在明知會掛零的前提下，把4案送上去，等到115年5月26日收到正式駁回公函，才對外宣布「被中央打了回票」。

「請問這4個多月，建設處做了什麼？ 有正式向中央陳情嗎？有發動跨縣市結盟嗎？有請台東立委在立法院發聲嗎？」簡維國質疑，如果都沒有，那「送件」就只是公文跑完、歸檔了事，用形式作業掩蓋實質怠惰。他指出，台東縣府只送4案、屏東卻送24案。

「縣市提案數總經費涵蓋水系，台東縣4案4.43億1條（太平溪），屏東縣24案78.44億多水系，台東的提案密度只有屏東的1/6。」簡維國提到，台東治水需求極高，是台東縣府自己承認的事實，建設處副處長馬志安曾提及「去年7到8月台東災損超過10億」，縣長饒慶鈴更主動爭取納入立法院通過的600億重建特別條例。

簡維國表示，「災修」不等於「治理工程」，災修是事後補破網，治理工程是事前築堡。一個年年災修超過10億的縣，正常邏輯應該比別人更積極爭取治理工程預算，來減少未來的災修支出。

「做了是盡力，沒做就是失職。」簡維國強調，新財劃法後，台東統籌稅款帳面增加超過160億，卻導致財力跳第一級、各部會補助比率全面縮減。他說，這個制度確實有問題，需要中央檢討。

簡維國認為，台東縣府是前線執行機關，職責是把制度衝擊降到最低，台東縣府應正式向主計總處異議財力分級認定，援引補助辦法的法定例外條款個案爭取，他也會針對後續積極作為持續監督。

照片來源：簡維國臉書

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