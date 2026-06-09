台東活水湖無處更衣 無奈只好毛巾擋身

朋友的協助明顯只幫到自己，男子之後還轉身正面向外，前後皆清楚。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕

一起運動的朋友也要慎選！近來台東天氣異常炎熱，只到今天開始持續下雨，市區的活水湖成消暑好去處，民眾在湖邊找不到更衣室，看來朋友以毛巾遮擋，偏偏友人卻「只遮住自己視線」讓更衣友人光著屁股示人，雖二人笑得十分開心，但附近民眾卻十分頭大:「已所不欲勿施於人！」、「這是交了個什麼朋友？」。

畫面雖然難讓人覺得猥褻，但看到的人卻覺得頭痛。似乎是年輕成年男性為了把濕淋淋的泳褲換下，找來朋友幫忙遮擋，只是這位朋友浴巾拉高卻放在自己與換褲友人間，自己笑得開心、別過頭不看，但當事人的屁股卻面向大眾，但疑似靠得太近又要彎腰穿起乾褲，更衣民眾最後還轉身、背對友人穿褲，這下所有人都看清正反兩面。

廣告 廣告

由於位置就在入口處不遠，意即只要走進活水湖就會促不及防的看到、避無可避，觀其動作讓民眾直覺「何不到樹林換，要不乾脆換快點或『只讓大家看屁股』，幹嘛正反兩面都露？這樣遮擋有何意思？」，也有目擊民眾覺得「幫忙遮擋的根本是損友，但被破壞的是其他人逛湖邊的好心情」，有婦女慢跑經過倒是氣定神閒，這位部落媽媽說「有什麼好看的？難看死了」看來也是看過了。

不少女泳客則以寬敞的「浴巾衣」套住全身再於其中更衣，有的人則是穿著濕衣回家，小朋友更衣則與這次「春光外洩」者方式相同，但協助的父母多是將大浴巾遮其背後，正面由其自身遮擋。

其實今天有民眾在台東地方臉書社團批中央給予預算不足，底下不少人留言「是藍白通過的預算」，但其中則有民眾不滿「活水湖廁所修了2年還沒修好，台東市的地都快蓋光了，廁所何時修？」。活水湖無處上廁所、更衣也早讓泳客、散步民眾不滿許久。

近期活水湖才由縣府農業處移交給觀光處管理，觀光處目前仍在進行盤點與籌畫，至於廁所整修工程約7月底可完工，因原設置流動廁所日前也被工程圍籬圍住，已請同仁場勘，看如何處理改善。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨彈狂炸全台！5縣市20行政區6/9停班停課！

桃園管樂嘉年華冒雨演出 日本樂手嘆淋濕：第一次也是最後一次

奇美博物館有鯊魚？網友拍到繆思湖魚群露背鰭 館方回應了

週二三雨更大更猛！全台幾乎「下到發紫」

