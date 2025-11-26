台東海岸巨大漂流木成打卡點 八河局消浪工程將保留融入環境
〔記者劉人瑋／台東報導〕鳳凰颱風後，台東市國際地標留下滿地漂流木，之後可見滿地皆有漂流木被人隨手直插地面，甚至還有人特地拼接成特殊形狀，但最令人不解的卻是一棵數百公斤的漂流木被立起，如今這棵漂流木還有人在上面放置石頭、坐臥其上，相較下，南迴線之前的公共藝術被抱怨「看不懂」、「就像一顆大石頭」，當地議員說，免費的漂流木還勝過這顆「大石頭」。
颱風剛過時，當時滿地漂流木乍看其實頗有意境，甚至有民眾還不捨被清除，有人認為搭上附近大石、沙灘「根本可以跟日本的『枯山水』比拚」。甚至有議員在質詢時還半開玩笑問「是否要成立漂流木公園」，之後就可見處處有漂流木被民眾直插地面有如「插香拜天」，但近來被直立起的漂流木中，最顯眼的就是一顆重達數百公斤的大樹幹，還有民眾堆置石頭及攀爬痕跡。
現場目前正進行工程，主管單位八河局表示，該處是國際地標海岸段補強混凝土塊突堤，以利海岸養灘增長灘線，提升消浪功能，預計12月中完工，屆時會鋪設大石塊平整沙灘，強調以原始材料保持天然外貌又方便民眾親近海洋，至於漂流木實在不知何人所為，但「這和我們的大石塊一樣都是天然材料」，考量與環境融合度佳，完成後亦會保留，所以漂流木樹幹一樣會留下。
漂流木、石頭都成民眾隨手創作素材，颱風過後迄今常可見漂流木被直插地面，一如將被保留的巨大漂流木，許多都是被風吹倒，但又有其他遊客再於他處拾木再立，甚至還有人拼接、綁出圖案，而地上的石頭歷來也有不少民眾彩繪，全部是「全民創作」，有不少還在Google地圖上被標註名稱。
相較下，台東縣政府文化處今年辦南迴藝術季僅兩件作品，縣議員翁麗吟質疑設在大鳥遊憩區的「大石頭」擺在海邊「有看沒有懂」。所謂「大石頭」外觀還真像白色、略程渾圓的作品「Hamaleng」，由外籍藝術家與部落創作，內部含有衝浪板等廢棄物，有人類包容形形色色垃圾的意味，另種意象則是排灣族神話百步蛇成為老鷹。
翁麗吟說，經費來源是出自中央「是很感謝中央重視啦！但可不可以作些民眾看得懂的？」，就算無法一眼看懂，好歹解說要清楚，但作品擺在路邊、當地又不好停車，民眾開車經過也不會、不易停下，因此少有人前往拍照、欣賞，「比起來，台東市海邊的漂流木還實際多了，比較好」。
更多自由時報報導
時代的眼淚！高雄老字號高職拆除 夷為平地
國道七號用地費暴增逾百億 預計2026年6月開工
台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因
日本機場擠滿中國遊客要返國 航班滿座、人潮洶湧像春運
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 22 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
郭富城公開三女兒名字「老婆方媛大方曬曼妙身材」 被問第四胎進度鬆口了
郭富城日前才到高雄舉辦演唱會，60歲的他身材維持得很好，在演唱會上禁不住歌迷要求，拉開衣服秀出胸腹肌，讓全場嗨翻。體力一等一的他，老婆方媛也順利生下第三胎，當時郭富城開心表示自己被四個公主圍繞，近日他出席記者會，被問到第四胎的進度，他也首度鬆口。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 55 分鐘前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 6 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 4 小時前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 22 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
黃沐妍挺4個月孕肚首露面！談「趕辦婚禮原因」突淚崩：要為了外婆圓夢
35歲的黃沐妍（小豬）本月初宣布結婚、懷孕雙喜臨門，26日出席公益活動時首度談到當時心情。她透露，其實9月中拍微電影時就已懷孕，但自己一開始還「忘記」這件事，讓家中長輩全嚇壞，直呼進度太快；連合作短片的影后陳淑芳，都是今天在記者會現場才知道消息。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前