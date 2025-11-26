台東海岸巨大漂流木成打卡點 八河局消浪工程將保留融入環境

重達數百公斤的大漂流木樹幹被立起。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕鳳凰颱風後，台東市國際地標留下滿地漂流木，之後可見滿地皆有漂流木被人隨手直插地面，甚至還有人特地拼接成特殊形狀，但最令人不解的卻是一棵數百公斤的漂流木被立起，如今這棵漂流木還有人在上面放置石頭、坐臥其上，相較下，南迴線之前的公共藝術被抱怨「看不懂」、「就像一顆大石頭」，當地議員說，免費的漂流木還勝過這顆「大石頭」。

颱風剛過時，當時滿地漂流木乍看其實頗有意境，甚至有民眾還不捨被清除，有人認為搭上附近大石、沙灘「根本可以跟日本的『枯山水』比拚」。甚至有議員在質詢時還半開玩笑問「是否要成立漂流木公園」，之後就可見處處有漂流木被民眾直插地面有如「插香拜天」，但近來被直立起的漂流木中，最顯眼的就是一顆重達數百公斤的大樹幹，還有民眾堆置石頭及攀爬痕跡。

廣告 廣告

現場目前正進行工程，主管單位八河局表示，該處是國際地標海岸段補強混凝土塊突堤，以利海岸養灘增長灘線，提升消浪功能，預計12月中完工，屆時會鋪設大石塊平整沙灘，強調以原始材料保持天然外貌又方便民眾親近海洋，至於漂流木實在不知何人所為，但「這和我們的大石塊一樣都是天然材料」，考量與環境融合度佳，完成後亦會保留，所以漂流木樹幹一樣會留下。

漂流木、石頭都成民眾隨手創作素材，颱風過後迄今常可見漂流木被直插地面，一如將被保留的巨大漂流木，許多都是被風吹倒，但又有其他遊客再於他處拾木再立，甚至還有人拼接、綁出圖案，而地上的石頭歷來也有不少民眾彩繪，全部是「全民創作」，有不少還在Google地圖上被標註名稱。

相較下，台東縣政府文化處今年辦南迴藝術季僅兩件作品，縣議員翁麗吟質疑設在大鳥遊憩區的「大石頭」擺在海邊「有看沒有懂」。所謂「大石頭」外觀還真像白色、略程渾圓的作品「Hamaleng」，由外籍藝術家與部落創作，內部含有衝浪板等廢棄物，有人類包容形形色色垃圾的意味，另種意象則是排灣族神話百步蛇成為老鷹。

翁麗吟說，經費來源是出自中央「是很感謝中央重視啦！但可不可以作些民眾看得懂的？」，就算無法一眼看懂，好歹解說要清楚，但作品擺在路邊、當地又不好停車，民眾開車經過也不會、不易停下，因此少有人前往拍照、欣賞，「比起來，台東市海邊的漂流木還實際多了，比較好」。

漂流木太多，到處可見民眾隨手插下的漂流木。(記者劉人瑋攝)

現場留有許多民眾彩繪石頭，海濱公園顯然成「公眾創作的集合」。(記者劉人瑋攝)

海濱公園處處可見颱風後留下的漂流木。(記者劉人瑋攝)

最令人費解的是，重達數百公斤的大漂流木樹幹也被立起，但成了民眾壘石、攀爬對象。(記者劉人瑋攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

時代的眼淚！高雄老字號高職拆除 夷為平地

國道七號用地費暴增逾百億 預計2026年6月開工

台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因

日本機場擠滿中國遊客要返國 航班滿座、人潮洶湧像春運

