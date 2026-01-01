台東海岸線曙光未露臉 南橫嘉明湖捕捉日出美景

（中央社記者盧太城台東縣1日電）許多遊客今天凌晨到台東縣，希望看到今年台東首道曙光和日出，由於雲層太厚，海岸線曙光未露臉，但在南橫公路埡口和嘉明湖都出現日出美景。

台東縣政府在海濱公園國際地標舉行的跨年晚會結束後，許多遊客直奔太麻里鄉、南田與三仙台海邊等待迎接2026年首道曙光和日出，但雲層太厚，台東海岸線未出現曙光，約上午7時後太陽隱約露臉。

此外，根據東縣府設在埡口的即時影像，6時起雲層上出現橘紅色景象，6時41分後出現太陽光芒，接著浮出雲層，出現絕美景色；嘉明湖天山登山隊協作也在嘉明湖捕捉到日出，山友直呼「太幸運了。」（編輯：李明宗）1150101