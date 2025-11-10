台東海產店昨晚遭開空氣槍射門 警今逮開槍嫌犯

〔記者黃明堂／台東報導〕台東陳姓男子昨晚跑到女友工作的海產店，持空氣槍射擊後跑走，台東警察分局接獲民眾報案，立即派員趕赴現場，初步了解疑似感情糾紛引發爭執，陳姓嫌犯持空氣槍朝店家門口射擊5至6發後離去，現場無人受傷、也無任何財物損失。

據了解，陳嫌的女朋友在海產店工作，昨晚9點左右到海產店要找女友，但女友疑似避不見面，老闆因知道他的素行，也不願理他，陳嫌一氣之下，就射擊玻璃，但鋼珠射出去打到玻璃門，結果玻璃太厚，子彈彈到地上、門沒破。

廣告 廣告

警方迅速鎖定犯嫌行蹤，於案發後2小時即將陳嫌查緝到案，並查扣作案空氣槍一支，後續依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

台東警察分局呼籲，任何暴力行為皆非解決糾紛之道，警方對各類暴力及滋事行為將依法嚴辦，絕不寬貸。

【看原文連結】

更多自由時報報導

人倫悲劇！彰化驚傳46歲女疑殺害7旬母後墜樓亡

假按摩真猥褻！2名17歲武術女選手受害20次 宜縣國中體育老師判3年

太子集團涉統戰3-1》替中共代付1.7億美元柬埔寨投資款 各國情報單位警戒

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

