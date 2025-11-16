台東海端崁頂狩獵協會進紅石獵場 淨山護生態

〔記者黃明堂／台東報導〕林業保育署台東分署輔導參與狩獵自主管理示範計畫的「臺東縣崁頂村傳統狩獵文化永續發展協會」，昨天舉辦紅石林道自主淨山活動。數十位部落族人扶老攜幼，在狩獵祭後走入獵場，透過進山、敬山、淨山，傳承山林智慧及維護山林生態。

該協會理事長邱玉山 表示，一名合格的獵人，除了具備狩獵技巧，更需肩負維護山林永續的責任。因此，活動特別安排在狩獵祭後舉行，並邀請族人攜同平日較少上山的親友參與，期望能讓家人們親自前往認識獵場環境，理解在取用山林資源的同時，也必須承擔維護山林的責任，方能確保自然資源永續的利用。

林業保育署台東分署指出，該協會參與狩獵自主管理計畫已邁入第4年，組織運作及發展越趨成熟穩定，已具備自主管理部落狩獵事務的能力。協會成員均已完成為期3年的專業課程，包括自動相機架設、野生動物監測、槍枝安全使用及文化傳承等訓練，建立扎實的知識與技能基礎，也於今年4月在部落耆老認證及見證下核發出34張獵人證。

分署長吳昌祐對協會自主發起多項保育行動表達高度肯定，從先前在部落取得共識下，於紅石林道禁獵飛鼠及主動設置飛鼠巢箱，到本次前往協會獵場區域籌辦淨山活動，充分展現部落對山林資源保育的責任與積極態度。

台東分署盼更多部落能夠陸續加入，攜手守護珍貴的山林資源與傳統狩獵文化，並藉由與部落長期合作，依部落傳承狩獵文化的需求，逐步推動兼顧友善生態及安全永續的自主管理機制。

