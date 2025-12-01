台東海端鄉長選舉 藍恐同黨操戈

台東縣海端鄉長胡金至任期屆滿，現任議員張全馨嵐及前海軍陸戰隊教官許耀光有意角逐，兩人同屬國民黨籍，下屆選戰恐上演「藍營對決」。（蕭嘉蕙攝）

台東縣海端鄉長胡金至任期屆滿，下屆選戰恐上演「藍營對決」。同屬國民黨的縣議員張全馨嵐欲轉戰鄉長，前海軍陸戰隊教官許耀光傳三度叩關，兩人分別具備「現任議員服務與資源」與「天主教會系統」優勢，黨內初選策略及基督教票源歸屬被視為左右選情的兩大關鍵。此外，前議員余秀芳雖表態有意參選，但其淡出政壇多年，活躍度不及其他人，地方尚在評估其參選可能性。

身為海端鄉布農族媳婦的張全馨嵐，在公公、前議員張順成因案解職後，接棒參選第18屆縣議員補選，以新秀之姿擊敗前議員余秀芳，成為當時台東縣議會最年輕議員，任內務實問政、落實基層服務，又順利連任第19、20屆縣議員。

許耀光出身警界，曾任海軍陸戰隊教官，民國107年首次投入鄉長選舉，在4強競爭中位居第三；111年二度參選，同樣面臨4強競逐，最終以73票之差名列第二，得票有顯著成長，被視為實力派的潛在戰將。

海端鄉長選舉過去存在「族群」及「宗教」兩大影響力。族群方面，過往認定當選者須為在地布農族，張全馨嵐在議員選舉時因「外地媳婦」身分曾受質疑，不過她以基層服務突破雜音並高票連任，此項傳統門檻已被認為不具殺傷力。

宗教方面，因鄉內信仰凝聚力高，教會系統向來具影響力。張全馨嵐與許耀光同屬天主教派，但許耀光甫接任關山堂區總會長，被視為鞏固天主教系統的重要布局；基督教票源則是雙方必爭的關鍵戰場。

整體而言，張全馨嵐擁有現任議員優勢，展現服務能量與資源爭取的實績，基本盤穩固；許耀光行事穩健，受到部分政壇前輩支持，實力不容小覷。不過雙方同是國民黨籍，地方普遍預期，此次鄉長選舉國民黨為避免引發黨內分裂、牽動縣長選情，可能採取「開放參選」策略，讓選將各自努力。