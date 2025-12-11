台東消防局推野外救護包 山難可緊急救護

國內的山難事件頻傳，以高山症、創傷和疾病最多，如果遇到天氣狀況不好，無法用直昇機救援，救難人員就只能走路上山，到了現場又受到醫療法規規範，無法即時給藥，搶救人命要花更多時間。

現在台東縣消防局和衛生局合作推出「野外救護包」，裡面有電擊器、高山症、過敏等藥劑和針筒等醫療用品，並且規畫由醫師來訓練，合格的高級救護員就可以依照醫師預立的處方，在山難現場急救。

台東縣消防局救護科科長郭俊宏指出，「我們的高級救護員，他可以針對我們傷病患進行給藥注射，可以給病患更好的一個延時照護。」

不過登山響導表示，救難人員要背這麼重的救護包上山救援，其實也很吃力，建議能在山屋就近放置一套設備，減輕救難人員的負擔。

登山嚮導邱冠中認為，「最好是山屋都可以先放置，剛好附近有高級救護員的話，他當然救援會更快又更有效率。」

根據台東縣消防局統計，今（2025）年到現在山難救援案件有15件，比去（2024）年12件增加，消防局表示，目前的野外救護包，其中最重的裝備是電擊器，目前正找經費採購小型器材，但還是要呼籲山友，健康狀況不好請避免登山。