台東消防機車18年未換 恐影響偏鄉離島救援

台東縣消防局這輛公務機車買來有10多年，不過都有保養，目前還騎得動，只是不知道什麼時候會故障。

台東縣議員質詢，綠島消防分隊有4輛機車在島上服務快20年，由於長年吹海風快要騎不動，而且台東縣偏鄉離島多，一旦救難人員需要到山區或是海邊小路出勤騎機車突然故障，可能會影響救援。

台東縣議員王姷力指出，「那麼重要的機關人員騎那麼老舊的車子，我覺得還是不太適當。」

義消隊員張正德表示，「比較偏遠鄉下的救難隊還有道路比較有限，所以這一些機車裝備是必然需要的。」

廣告 廣告

台東縣消防局目前列管42輛機車，平均使用年限都超過18年，依規定公務機關機車使用年限為6年，但台東縣消防局的經費有限無法汰換。縣議員曾提出要運用縣議員補助款協助汰換，但卻又不符合補助採購辦公設備的原則，因此無法補助；消防局表示會再爭取其他政府補助逐年汰換。

台東縣消防局長管建興回應，「一直沒有汰換這些機車，主要的原因是消防人員執行外勤勤務大部分要攜帶很多的裝備，所以大部分都是以車輛來執行勤務。」

縣府民政處說明，目前未開放議員補助款用於採購車輛，由於警消等單位車輛需求量龐大，可能會衍生維護、稅金和油料等連帶負擔。