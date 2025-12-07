台東清晨重大撞擊！2人受困斷魂 車體碎裂變形

車頭全毀！今天（7日）清晨7點多在台東縣成功鎮發生慘烈車禍，2人共乘1車不明原因猛烈高速撞擊，導致人全部昏迷受困，後來被救出送醫後仍雙雙宣告不治。

車禍現場。 （圖／記者爆料網）

據台東縣警方、「記者爆料網」的資訊，整起車禍發生在麒麟路上，時間是上午7點左右，台東縣消防局接獲通報後，立即派遣成功大隊所屬的成功分隊、東河分隊及泰源分隊等人車，會同警方趕往。

車禍現場。 （圖／記者爆料網）

警消人力趕到後，發現狀況相當嚴重，整輛車的車頭全毀，半輛車嚴重變形，駕駛跟乘客都被夾在車裡昏迷不醒，乘客的雙腳還被卡住，緊急破門、放倒椅背並利用長背板將其拉出。

廣告 廣告

2人被救出檢傷後，發現全部都呈現OHCA（沒有呼吸、心跳等生命跡象），緊急施以CPR心肺復甦術，同時送往成功分院搶救，但2人仍因傷勢過重，通通宣告不治，是否有酒駕、毒駕仍需進一步檢驗查明，轄區警方目前正調查車禍發生的原因。

延伸閱讀

彰化139線重機撞超跑！騎士噴飛左手骨折送醫

超辣變臉醫美網紅涉毒被捕！警方家中查獲搖頭丸、大麻煙彈

台中社區住戶高處誤推落冰箱 管理員遭嗆「小心沒工作」