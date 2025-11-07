台東測速氾濫成「國旅殺手」？縣警局長喊冤：僅17支......

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣省道及市區路段愈來愈多測速器及科技執法，在網路上引起罵聲，縣議員王文怡質詢過度的科技執法與測速照相桿設置，已成為壓垮國內旅遊意願的「殺手」，不但增加遊客壓力、提高隱性旅遊成本，可能嚴重影響台東縣欲營造友善觀光環境的目標。縣警局長蔡燕明喊冤，指台東實際測速桿只有17支，加闖紅燈照相也僅21支。

王文怡今天在議會播放鄉民製作批判東部測速氾濫影響國旅的影片，指遊客反應在花東地區累積的罰單費用，甚至足以支付出國旅費，有一家人開車來玩，被開了6000元罰單，這個錢都可以坐飛機到澳門了？這樣為什麼要來台東被開單，心情又不好？測速真的能提升交通安全嗎？是很大疑問，到處都測速，駕駛人專注在儀表板，忽略路況，或者突然減速，反而更危險。

王文怡指出，安全的道路並非靠監視器多、科技執法多，而是應「造就一個不容易出事的路口」，過度依賴低成本的科技執法，反而會喪失改善交通工程與基礎建設的動力。

蔡燕明說，台東縣的固定測速照相桿僅17支，加上闖紅燈照相總共21支，嘉義縣是20支，嘉義市是23支，台東並沒有特別多，所以民眾覺得台東測速桿太多，他覺得是不太合理，這是第一點。這個錯覺應來自於測速APP，它一直在響，會覺得讓民眾覺得說，越會響代表越準。其實台東相較於西部，測速桿非常少，網路上的說法讓他覺得有點不太公平。

王文怡說，即使實際數量不多，但網路上的負面資訊與民眾的實際感受已讓台東交通問題發酵，外地遊客來台東會先上網做「交通功課」，導致降低旅遊意願：遊客擔心被開罰，影響來訪意願。

