台東溫體豬肉傍晚重返市場 毛豬平均重達120公斤

豬隻禁宰令開放後，台東養豬戶今（7）日一早紛紛將豬隻運往肉品市場。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

豬隻禁宰令開放後，台東養豬戶今（7）日一早紛紛將豬隻運往肉品市場，由於多養了十多天，原本約百公斤重的毛豬，如今平均已達120公斤。養豬戶表示，價格仍將交由市場機制決定。

清晨載豬貨車陸續進入養豬場，準備出貨。台東縣豬肉商業同業公會理事長彭郁淳指出，今天共運送30頭豬隻，為確保防疫更周全，車輛進入前會先以石灰消毒輪胎，司機也會再以消毒水全車噴灑，「價格漲跌由市場決定。」

雖然中央禁宰令開放，但是台東自主防疫，禁運令延到這個月26號，外縣市豬隻無法運進台東，不過台東縣內養豬場豬隻不受此限，因此中午拍賣過後，預計傍晚左右，民眾就能在市場買到溫體豬肉。

