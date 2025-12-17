台東漁民捕獲長尾鯊 肚中罕見發現小鯊魚胚胎

透明的卵囊裡，一隻眼睛大大的長尾鯊寶寶不停地在游動，但牠的媽媽已經被宰殺死亡。16日下午，一名成功鎮的魚販看了很不忍心，馬上送到東部海洋生物研究中心，看看能不能人工孵化，不過研究員研判存活率可能不高。

東部海洋生物研究中心研究人員吳瑞賢透露，「以前我們有試過就是很後期的，長大就鱗片都已經很完整的，那個當然就有點像，已經接近早產兒狀態，那個就還可以這樣。」

現在東部漁民經常捕到鯊魚，魚販在處理時，也常會從肚子裡取出魚卵，但像這種鯊魚卵裡有小寶寶的情況很罕見。

魚販林先生說道，「在台東市場我所看到的，幾乎都沒有看到。」

研究人員說，長尾鯊是卵胎生的鯊魚，小長尾鯊魚會在母體長大再離開，而長尾鯊一次生2到6隻左右，算是生得少，但目前長尾鯊在國內沒有列入保育，不過牠長長尾巴在海中的游姿，又很少攻擊人，很受潛水客的喜愛。目前菲律賓的媽媽島，提供帶客潛水觀賞長尾鯊的休閒活動，兼顧保育。

