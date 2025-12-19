台東火流星預示！命理師驚喊糟糕：恐遇軍事衝突

台東日前傳出觀測到「火流星」的奇景。（圖／台東縣政府提供）





台東東海岸太平洋16日驚現「火流星」！不過易經預言家、命理諮詢師高輔進透過臉書示警「糟了個糕」，指出火流星的出現恐預示「多事」，更點名全台將面臨不同危機。

高輔進指出，台東火流星，易經演繹取卦，得到「豐卦」，卦意「多事」，太極空間得到「赤口」，卦意「麻繩自縛身」，卦象研判，事發地點指向台灣下半部，但受災嚴重之處除了中心點外，北台灣的「雙北基」地區也需特別留意，他預測全台不同區域將面臨不同考驗：南方需注意電線走火與極端雷雨；北方慎防槍擊或軍事衝突；東、西則須慎防火山爆發或空曠地區的火災。

高輔進觀察到氣候有提早轉暖的趨勢，冬天可能提前結束或大幅縮短，他建議民眾可特別觀察12月31日、明（2026）年1月14日與1月31日間前後三天，是否有異狀發生。

除了台灣，這場占卜的範圍也涵蓋全球，高輔進提及，印度、中國與中東南方將出現天氣驟變情形，南美與歐洲應小心軍事衝突或槍擊事件，範圍包括巴爾幹半島、土耳其、委內瑞拉等地，至於美、日、中、印則須共同防範火山爆發或大型爆炸帶來的困局。

另外，高輔進特別點名美國，他認為美國現狀如同一隻「紙老虎」，若發生軍事衝突或恐怖攻擊，恐成為壓垮美國的最後一根稻草，甚至導致衰敗。此外，他指出美國與中美洲需防範地震、氣候問題，以及心理偏差者引發的人心惶惶，甚至是流行傳染病帶來的傷亡事件。

高輔進最後透露，火流星產生的變卦為「家人卦」，其核心意涵在於「自我檢討」，他強調，若各國領袖與民眾與其目光只會敵對或頤指氣使，終將面對難以承擔的成本，甚至導致社會退步，唯有從內部開始審視自身問題，才有望真正走向國強民富，他感嘆，這不只是對美國的忠告，台灣也同樣適用。

