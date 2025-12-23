台東火車站竟「被插旗」！驚見7字看板

▲張惠妹睽違5年回故鄉，將擔任台東台東縣跨年晚會壓軸獻唱。（圖／聲動娛樂提供）

[NOWnews今日新聞] 台東縣跨年晚會今年力邀睽違5年的天后張惠妹擔任壓軸獻唱，成為最大亮點，不過社群平台Threads上有網友分享，在台東火車站大廳看到「不來台中跨年嗎？」的廣告看板，直呼被插旗，差點以為搭錯站。

台東縣府全力籌備跨年晚會，不僅邀請張惠妹獻聲，更是借鏡高雄市「沉浸式演唱會」概念，要請陣容歌手獻聲航班、列車迎賓，並和姊妹市台中市聯合行銷，在火車站「對調」跨年廣告，在社群上掀起討論。

有網友表示，一出台東火車站，就看到「不來台中跨年嗎？」的7字廣告看板，讓她還想了一下出站的地方是台東還是台中，「這個卡司是要多熱鬧⋯羨慕有廣仲」；另一名網友表示，「誰知道台中跨年卡司在台東火車站插旗是什麼意思啦，差點都以為要搭錯站了我」。

其他網友們也留言表示，「不來，台中沒有張惠妹」、「大家都是好姐妹市」、「笑死真的會搞錯站」、「應該是怕張惠妹在台東會很多人，然後讓大家去台中跨年」。

對此，台東縣府新聞科表示，此次跨年聯合行銷由台中市政府主動提出，因預期跨年期間兩縣市將湧入大量人潮，台中市府在台東車站設置台中跨年晚會廣告，台東則於台中車站同步打出台東跨年宣傳，盼透過互相曝光創造雙贏。

