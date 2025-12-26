台東焚化爐強震後冒煙 一氧化碳今短暫超標

1224台東地震後，焚化爐冒煙引發民眾關注。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

1224台東地震後，焚化爐冒煙引發民眾關注。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

12月24日台東發生規模6.1地震造成台東縣垃圾焚化廠2號爐及部分設備受損，目前僅由1號爐維持運轉，民眾拍下地震當下焚化爐冒出黑煙畫面，引發關注，26日即時監測系統卻顯示1號爐的一氧化碳排放一度超標，環保局強調相關數據均在監控中，已依程序進行調整。

環保局指出，地震當晚已緊急召回廠商人員連夜搶修，1號爐濾管完成初步整修後，以低負載方式持續運轉，並觀察整體爐體穩定度，待確認設備運作正常後，才會逐步提高操作負載。

不過，26日上午即時監測系統顯示，1號爐於上午10時許測得一氧化碳排放濃度達317ppm，明顯高於法規標準值120ppm，引發民眾憂心。

對此，環保局廢棄物管理科代理科長馮志銘說明，一氧化碳為焚化爐燃燒操作的重要監控指標，會受到設備狀況、燃燒條件等多重因素影響，數值可能出現短時間波動，若超出標準，現場工程師將依操作程序即時調整控制。

馮志銘進一步表示，焚化廠設有連續自動監測系統，排放數據即時上傳主管機關並由中控人員24小時掌握，若有異常均會立即處理。2號爐初步評估仍需約3至4天完成檢修，但不會在修復完成後立即啟爐，仍須經完整檢視與專業判斷，確認設備恢復正常後才會重新啟用。

