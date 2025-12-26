台東焚化爐震後受損 冒煙檢修

台東縣焚化廠2號爐因24日地震受損，暫時停爐檢修。（蔡旻妤攝）

台東縣24日傍晚發生規模6.1地震，東南部出現災損，台東垃圾焚化廠2號爐受損停爐，目前僅單爐運轉，但監測數據卻一度異常，環保局持續監控；高雄仁武區道路則在震後出現1公尺長裂縫，高市府工務局強調，已完成修復並持續追蹤。

當時地震發生後，有民眾拍下焚化爐冒出陣陣濃煙的畫面，陳姓居民指出，黑煙自震後5點多持續到晚上7點多，「黑煙持續超久，我打1999檢舉，可是沒有下文」。

台東縣府環保局廢棄物管理科代理科長馮志銘證實，地震導致焚化廠2號爐部分濾管破損，當晚已緊急召回廠商人員連夜進場搶修，目前2號爐正全面檢修，僅1號爐維持運轉。

不過，26日上午即時監測系統顯示，1號爐一氧化碳排放濃度高達317ppm，高於法規標準值120ppm。居民憂心表示，曾多次透過1999反映焚化爐異常，收到多為制式回復，讓人難以安心。

對此，環保局回應，一氧化碳數值可能因設備與燃燒條件出現短時間波動，若高於標準，現場工程師會依操作程序即時調控，相關排放數據均持續監控中。

另外，高雄市仁武區北屋南街道路昨日突然出現長達1公尺多的裂縫，居民拍下畫面上傳社群，提醒住戶注意安全。高市工務局獲報後前往現場調查，初步研判為地震後台電管線路段路面龜裂，可能與先前管線施工密實度不足有關，但周邊亦有工地正在施打鋼板樁，不排除多重因素造成。

工務局強調，已責成相關施工廠商完成路面修復，後續將持續追蹤修復品質及道路狀況，保障民眾行車與通行安全。