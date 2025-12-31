台東煙火四射照亮太平洋 阿妹、A-Lin跨年相約「明年再來」

煙火照亮海濱公園和附近海面。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東跨年活動在煙火中達到高潮，張惠妹與A-Lin將所有參與的歌手召集上台，與在場民眾一起倒數，精彩煙火在2026年的第一秒鐘炫麗引爆，長達約5分多鐘的煙火也讓在場民眾high翻，阿妹壓軸演出，在2026年登場之時帶來一首首精彩歌曲，並和A-Lin相約「我們住(台東)附近的，明年再來辦演唱會」。

民眾表示，本來想找個好一點的位置，但「卡在半路上，索性就地舉起手機拍照」。有民眾則是為了讓太太卡位拍煙火，謊稱「過不去」擋在民眾前往廁所的位置，被擋下來的民眾打趣的表示「一個人撐到2026叫『熬夜』，一堆人擠在一起度過2025最後一刻才叫『跨年』」。

