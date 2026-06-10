台東熱氣球嘉年華 縣民、在地上班就學享停車優惠

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東縣舉辦的國際熱氣球嘉年華將在7月登場，凡是縣民、在台東服務、就學都享有停車優惠，繳交新台幣200元可在活動園區縣民優惠停車場無限次停車。

台東縣政府觀光發展處觀光企劃科長黃仁川今天告訴中央社記者，往年台東縣政府舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華活動皆吸引大批人潮，活動期間駕車前往活動現場的民眾，無論大、小車輛（客、貨車）、機車皆會收取入園清潔維護費。

今年活動期間凡設籍台東縣，或於台東縣內服務、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證明文件，即可申請優惠停車資格。民眾只需預先繳交新台幣200元，即可於活動期間不限次數使用鹿野高台熱氣球活動園區縣民優惠停車場，停車時段不限，但每日提供100格車位，額滿為止。

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黃仁川表示，申辦時間自15日起至8月20日活動結束日為止，每日上午8時至下午5時，民眾可前往「台東縣民服務中心」指定窗口辦理，申辦時請攜帶身分證、工作證、學生證等相關證件，以及本人或家人汽車行照即可申請；車籍不須設籍於台東縣。

台東縣政府觀光發展處提醒，縣民優惠停車是為服務在地縣民、在台東服務及就學民眾所規劃，租賃車、營業車輛不適用這次優惠，另車牌開頭為「R」之公司行號車輛亦不在受理範圍內。活動期間縣民優惠停車場每日車位有限，採停滿為止，請民眾提早規劃行程並配合現場交通指引。（編輯：李錫璋）1150610