台東熱氣球暑假登場！從鹿野追球到金崙泡湯，海景溫泉成慢旅新選擇
台東熱氣球暑假登場！從鹿野追球到金崙泡湯，海景溫泉成慢旅新選擇
暑假想去台東，很多人的第一個行程就是熱氣球。2026 臺灣國際熱氣球嘉年華將於 7 月 4 日至 8 月 20 日登場，活動規劃造型球展演、繫留體驗及 8 場熱氣球光雕音樂會，清晨追球、傍晚展球，也成為台東夏季旅行的固定畫面。
當活動節奏多落在清晨與傍晚，住宿就不只是離鹿野近不近，而是會影響整趟旅行的移動方式。追完熱氣球後，若不想只停在鹿野或台東市區，也可以沿著海線往太麻里、金崙慢慢走；金崙一帶因海景、鐵道、溫泉與南迴小鎮節奏，成為鹿野之外的慢旅停留點。
2026 台東熱氣球 7 月登場，住宿動線開始往外延伸
今年熱氣球嘉年華以鹿野高台為主要活動場域，官方資訊也提醒，繫留體驗以標準球為主，交通接駁、停車與現場安排仍依主辦單位後續公告為準。早晚場活動型態，讓旅人有機會把行程拆成「清晨追球、白天移動、傍晚看海、夜間休息」的節奏，而不是把整趟旅程都壓縮在單一景點周邊。
熱氣球是台東暑假的開場，但不一定是整趟旅程的全部。若把鹿野視為主事件，住宿動線往太麻里、金崙與南迴延伸，就能讓行程多出海景、鐵道、溫泉與小鎮停留的層次。
熱氣球不只是鹿野行程，太麻里與金崙成為海線延伸點
從鹿野看完熱氣球後，若不想急著回市區或趕下一個景點，往南移動到太麻里、金崙一帶，可以把旅行節奏從「追活動」慢慢切回「靠海停留」。旅人抵達後，可以看海、沿著小鎮散步，也可以把部落小吃、咖啡店、金崙大橋與海岸停留排進午後行程。
如果想把泡湯列入行程，位於台東太麻里鄉金崙村的金讚溫泉飯店也是極佳的選擇，金讚溫泉飯店設有鹹水溫泉池，客房可俯瞰太平洋海景、金崙大橋與日出景致。當旅程從鹿野往海線延伸，金讚可作為旅人安排南迴、海線與熱氣球行程時的住宿參考。
金崙「黃金之湯」怎麼泡？晨昏與夜間更適合夏季慢旅
夏季談泡湯，重點不在把冬季溫泉邏輯直接搬到暑假，而是重新放回旅行時間表裡。金崙溫泉的記憶點，來自當地少見的鹹水溫泉特色。旅宿資料介紹，金讚溫泉飯店的鹹水溫泉含碳酸氫鹽、鐵質與微量元素等礦物特色，泉水因礦物質與鐵質，接觸空氣後可能呈現茶金色，因此也常被旅人以「黃金之湯」形容。
比起把泡湯說得過度神奇，更適合把它放回旅行情境裡。清晨追完熱氣球，白天走過海線，傍晚回到金崙泡湯，讓身體從移動切換到休息。對暑假旅客來說，泡湯不一定要放在白天最熱的時段，反而更適合安排在晨昏或夜間。鹿野負責熱鬧，金崙負責把旅行慢下來。
金崙兩天一夜行程怎麼排？從鹿野熱氣球到海景溫泉住宿一次串起
對從高雄、屏東等南部城市出發的旅人來說，金崙具備週末短旅行的距離優勢。若以高雄出發，依交通方式與實際路況不同，約 2 小時左右可抵達金崙一帶，不必安排太長假期，也能把熱氣球、海線停留與泡湯住宿串成兩天一夜行程。
若安排兩天一夜，可將鹿野熱氣球放在清晨或傍晚主活動，再把白天與住宿時間延伸至太麻里、金崙一帶。
第一天可從鹿野或台東市區往海線移動，下午安排金崙小鎮散步、部落小吃、咖啡小憩或海岸停留，傍晚入住海景溫泉旅宿，把泡湯與休息留在夜間。若旅宿搭配一泊二食，也能減少找餐廳與移動時間。
第二天則可看日出、享用早餐，再視交通方式安排回程。這樣的行程不追求景點密度，而是把熱氣球的熱鬧、金崙的海景與溫泉休息串在一起。
出發前先確認活動、交通與泡湯狀況
熱氣球活動期間，展球、繫留體驗、交通與現場安排可能因天候、主辦單位公告與實際狀況調整。旅人出發前可先查詢官方資訊，並依住宿地點、交通方式與同行成員需求，預留移動時間。
夏季安排泡湯，建議避開空腹、飯後立即泡湯或長時間久泡，過程中也應適時補充水分；若有孕期、慢性病、心血管疾病或特殊身體狀況，則應依個人情形先諮詢專業醫師，再安排泡湯行程。
整體來看，2026 臺灣國際熱氣球嘉年華不只是暑假台東旅遊的活動亮點，也讓旅人重新思考住宿與移動方式。對想把台東行程從單一活動延伸成海線慢旅的旅客來說，金讚溫泉飯店這類結合海景與溫泉資源的旅宿，可作為規劃南迴與東海岸行程時的住宿參考。
金讚溫泉飯店官網：https://bby.news/金讚溫泉官網
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