台東熱氣球、最美星空 雙雙獲「台灣活動卓越獎」肯定

「台灣國際熱氣球嘉年華」獲第十二屆台灣活動卓越獎，最高榮譽「金質獎」殊榮。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

第十二屆台灣活動卓越獎揭曉，「台灣國際熱氣球嘉年華」與「台東最美星空系列活動」，兩項活動結合在地文化、自然環境與創作，獲得評審團的肯定，分別獲服務活動金質獎及佳作，為台東觀光品牌再創亮眼里程碑。

縣府表示，「台灣國際熱氣球嘉年華」繼去年奪下台灣活動卓越獎銀質獎，今年更上一層樓獲最高榮譽「金質獎」殊榮。熱氣球嘉年華多年來以全球規模、活動創意與極具國際競爭力的策展實力，成為台東最具代表性的國際級觀光活動。

縣府並持續優化活動內容，從熱氣球光雕音樂會結合無人機展演到文化結合旅遊的推廣模式，都成功吸引大量國內外旅客，帶動地方經濟與城市品牌升級。

另外，持續落實永續星空觀光的「台東最美星空系列活動」，今年也獲台灣活動卓越獎佳作肯定。尤其難得的是，最美星空音樂活動更重視永續環保理念，活動過程從環境教育、在地合作、舞台設備循環利用，到低光害推廣均持續深化，為台東建立永續性活動標竿。

交觀處長卜敏正指出，透過多元創新活動讓台東的國內外能見度不斷提升，今年兩活動雙雙獲獎，不僅獲得最高「金質獎」榮譽，台東也是唯一獲得兩項大獎肯定的單位，展現台東推動慢經濟與永續觀光的長期成果。