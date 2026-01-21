台東爆慘劇！「社區飄屍臭」男屋主趴臥死

台東市的一處社區大樓，昨天（21日）晚間發生慘劇，有居民表示有聞到其中一戶住家飄出臭味，而該戶的男居民已經很久沒出門，消防隊搭雲梯車從窗口進入，發現他已經趴臥姿勢身亡。

案發現場。（圖／《中時新聞網》記者蕭嘉蕙攝）

據報案民眾表示，死者姓陳，已經快4天沒看到他出門，昨天聞到他家飄出疑似屍臭的味道，且打電話、按門鈴都沒人回應，才跟里長說並報案，消防隊到場時發現陳男家的大門結構太厚實，如果要破門會花很多時間，於是緊急搭雲梯車從陽台窗戶進入救人。

但還是晚了很多步，因為消防員進入時，陳男已經趴在地上倒在床邊，檢傷發現已經死亡多時，故未送醫轉交警方，員警也立刻封鎖現場並請鑑識小組前來，現場經查無外力介入也無打鬥痕跡。

據《中時新聞網》的報導，事發所在地的里長黃泉智指出，陳男長期1個人住，最近身體不好暫停工作在家中休養，不排除是因為健康因素，加上最近氣溫變化大，導致宿疾惡化身亡，全案目前已呈報台東地檢署，將由法醫跟檢察官相驗釐清陳男的確切死因。

