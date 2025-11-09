台東爆「晚輩持刀砍長輩」人倫慘劇！「頭部重創」搶救中

台東金崙地區今日（9日）凌晨發生人倫慘劇，一名男子喝醉後情緒失控，跑去找老婆的叔叔嗆聲，還持刀重創對方頭部，現場的友人上前制止慘遭刺傷背部。

據大武分局指出，全案是發生在今天凌晨0點29分左右，當時金崙派出所員警巡邏時，看到有人在打架迅速上前制止，但一看發現狀況慘烈，只見一名男子頭部不斷流出鮮血，另一名男子背部流血，男性兇嫌則是持刀站在一旁，員警當場逮人跟聯絡救護人員將2名傷者送醫。

而經了解，頭部流出鮮血的男子姓楊，他的陳姓姪女是兇嫌楊姓男子的老婆，楊姓男子行兇的原因是喝醉情緒失控，持刀找上老婆的叔叔理論，再持刀將其頭部重創，背部流血的男子則是受傷楊男的周姓友人。

兇嫌楊男被逮後，警方偵訊後迅速將他依涉犯《刑法》殺人未遂罪嫌，移送台東地檢署偵辦，大武分局警方呼籲民眾在遇到爭執時應保持理智，透過正當管道處理問題，切勿以暴力方式解決。

