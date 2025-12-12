台東獨老比例高 陳瑩莊瑞雄成功爭取擴大照顧方案

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣獨居老人比例全國最高，立法委員陳瑩、莊瑞雄向中央爭取擴大辦理「獨居長者照顧方案」，增加關懷訪視、電話問安，及「智能緊急安全裝置」，明年正式上路。

民進黨籍立法委員陳瑩、莊瑞雄今天共同發布新聞稿表示，依據衛福部社家署統計，全國「造冊」獨居老人共7萬335人，台東縣約2257人，若以推估模式計算，全國獨居長者約有70萬人，台東高達1萬658人；全國目前造冊的獨居老人比例約1.5%，台東卻高達5.2%，為全國最高縣市。

在已有安全防護裝置的覆蓋率上，全國平均為24%，台東僅16%，台東獨居老人比例全國最高，但設有緊急救援安全裝置的比例卻低於全國。

陳瑩表示，去年她在立法院質詢中，明確要求衛福部應擴大獨居老人的服務範圍，提供更多元的獨居老人照顧服務，並獲得衛福部支持。

陳瑩表示，日前她與莊瑞雄再次共同向衛福部長石崇良爭取後，中央已正式推出「不排富」的獨居長者照顧方案，受益對象除了獨居老人，也包括「老老照顧（同住兩位長者）」及「同住者無照顧能力（如同住者是未成年兒童）」的家庭。

陳瑩表示，服務內容將全面升級，包括關懷訪視、電話問安、餐飲服務、就醫協助、生活協助，以及最重要的「智能緊急安全裝置」（固定式、穿戴式皆可依習慣選擇）。

陳瑩表示，衛福部新方案具備「服務對象擴大、服務內容升級」兩大突破，將補足台東在獨居老人安全照顧上的缺口，而全國各縣市也將同時適用，衛福部2年共編列新台幣62億元經費補助辦理。

陳瑩表示，未來她將持續與莊瑞雄一起，督促中央與地方協作，讓每名台東長者都能在熟悉的生活環境中，不孤單、不掉隊、安心老化，讓獨居長者的照顧不漏接。（編輯：謝雅竹）1141212