台東玄濟宮喊「別看醫生、打疫苗」 衛生局今上門稽查

台東縣衛生局派員前往玄濟宮稽查，但大門深鎖。（圖／台東縣政府提供）

台東縣延平鄉玄濟宮網路人氣高，鄔姓宮廟人員直播時發表「不要看醫生、不要打疫苗」等言論，引發社會譁然。台東縣衛生局今（26）日強調高度關注此案，已派員前往現場稽查，將持續追蹤，如查證屬實，將依《醫師法》、《醫療法》處置，並呼籲民眾就醫務必循正規醫療管道，切勿聽信網路片面說法，以免延誤病情。

針對鄔姓宮廟人員言要信徒「生病不要看西醫，西醫很可怕」等言論，衛生局長孫國平受訪回應，此類非具備合法醫師或醫事人員資格者，擅自對疾病治療、預防或醫療處置做出指導或否定性建議，可能涉嫌違反多項醫療法規，衛生局已針對相關直播內容及言論依職權啟動蒐證調查程序，並於11月25日前往現場稽查，惟現場該宮廟大門深鎖，後續將持續追蹤，如經查證屬實，將依《醫師法》、《醫療法》等相關規定，對相關違法行為人絕不寬貸。

台東縣衛生局初步研判，該宮廟人員的言論與行為可能涉及違反《醫療法》第84條「非醫療機構不得為醫療廣告」，該等言論若具有招徠醫療服務的意圖或實質效果，則觸犯非法醫療廣告規定。

衛生局說明，另依《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。該宮廟人員雖未親自執行侵入性醫療行為，但其言論若涉及診斷、治療或處方建議，可能涉及密醫行為。

孫國平強調，疾病診斷、治療及疫苗接種屬專業醫療行為，必須由合法醫師或專業醫事人員執行，民眾若有身體不適或健康疑慮，應至合法醫療院所尋求協助，切勿輕信偏方或網路不實言論，以免造成不可挽回的後果。

