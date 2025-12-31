台東玄濟宮直播稱「西醫很可怕」惹議 衛生局：證據不足

台東縣玄濟宮人員日前在直播中提及醫療相關言論惹議，台東縣衛生局進行調查，由於該段爭議直播影片事後已遭下架刪除，衛生局認為目前相關證據尚不足認定有違反《醫療法》、《醫師法》情事。

台東縣玄濟宮人員直播提及醫療相關言論，台東縣衛生局後續因「證據不足」不罰。（圖／資料照／台東縣政府提供）

台東縣衛生局12月31日表示，先前接獲相關反映後，衛生局11月25日啟動行政調查程序，並函請玄濟宮就職播內容、相關事證提出說明，以釐清事實。

而玄濟宮方面稱，該次直播內容有爭議的部分，為新聞媒體截錄民眾分享自身案例，並無宣傳有病不看醫生等意圖，後續基於提醒民眾理性看待醫療資訊、審慎就醫之立場所為之一般性表達，並未涉及醫療業務之宣傳，亦未就特定個案進行診斷、治療或處方等醫療行為。

廣告 廣告

不過該爭議直播影片已於事件發生後下架並刪除，台東縣衛生局綜合現有資料，相關證據尚不足以認定玄濟宮有違反《醫療法》及《醫師法》之情事。衛生局也強調，醫療相關資訊涉及民眾健康權益，任何言論或行為均應審慎為之。

台東縣衛生局提醒民眾，面對各類醫療相關訊息，應保持理性判斷，遇有健康問題，仍應循正規醫療管道就醫，以確保自身健康權益。呼籲各界共同維護正確醫療資訊之傳播，避免誤導民眾造成不必要的恐慌或誤解。

延伸閱讀

曹西平猝逝！王瞳憶3年前暢聊夜晚 曬艾成合照曝巧合：若見到可以一起跳舞

吳宗憲哽咽憶和曹西平生前互動 揭兩人2心結未了：沒有人不挺你

低溫奪命！心臟科醫點名「浴室最危險」 上午10點後再運動