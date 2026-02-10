台東率先發放「縣有耕地」放領權狀 為農民帶來最踏實的保障

▲臺東縣長饒慶鈴在心中始終惦記著縣有耕地承租農民「擁有一塊地」的多年心願，並趕在過年之前，親手把這張「土地權狀」交到鄉親的手中。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】農曆新年將至，家家戶戶忙於辦年貨、除舊布新之際，臺東縣長饒慶鈴在心中始終惦記著縣有耕地承租農民「擁有一塊地」的多年心願，並趕在過年之前，親手把這張「土地權狀」交到鄉親的手中。縣府今（10）日舉辦「縣有耕地領狀—圓夢時刻」活動，發出第一張縣有耕地放領權狀，臺東縣成為中央重啟放領政策後，全國首個完成縣有非公用耕地放領並正式發出權狀的縣市，象徵農地產權正式落實，為農民帶來最踏實的保障。

饒慶鈴將這份象徵「心安」的權狀親手交付給地主陳先生，她指出，這張權狀承載的是農民等待數十年的願望期盼與心聲。領到權狀的陳姓農友父親在民國53年就承租這塊位於台東市新園段733地號的土地，且務農從未間斷，陳家終於從「承租戶」變成土地真正的主人！

饒慶鈴說，許多農民從祖父、爸爸輩開始種田，一生在土地上揮汗耕作，養活了好幾代家人，農民一輩子守著土地卻只能不斷的承租，沒有辦法成為土地真正的主人，心中始終懸著一顆大石頭。為了讓農民真正安心，特別要求縣府團隊加速行政作業，感謝各立委為臺東發聲及議會協助，內政部在今年1月14日公地放領審議會通過，台東共有5筆土地符合放領資格，議會臨時會同意縣有土地處分案後，行政院也在2/3日核准、縣府在2/5公告受理申請並立即通知符合資格農民，以最高行政效率「快馬加鞭」成就這樁美事，為農民圓夢。

地政處說明，中央去年底重啟公有土地放領，適用資格為民國65年9月24日以前即已承租之縣有平地耕地、持續承租至今及非處於都市計畫範圍內。臺東縣共有臺東市3筆、關山鎮及卑南鄉各1筆符合資格，其餘4位承租農民正準備相關申請資料。

地政處表示，許多農民朋友都很關心自身承租土地放領問題，國有地進度目前由國有財產署南區分署臺東辦事處清查土地中，台東共有5筆縣有土地符合放領資格、總面積約2.82公頃，縣府將持續協助農民完成申請程序，並向中央爭取加速公有土地放領作業，讓更多長年務農的承租戶能早日取得土地產權保障。