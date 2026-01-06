台東環保局推動「公廁畫廊」 如廁也能遇見藝術

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣環境保護局推動「公廁畫廊」計畫，首站選定台灣中油初鹿站特優級公廁作為展示場域，由國立台東大學附設實驗國民小學老師粘僑頡指導第37屆美術班學生進行集體創作，將藝術引入日常最常使用、卻易被忽略的公廁空間，讓民眾在如廁的片刻也能遇見藝術。

縣政府表示，公廁不僅是解決生理需求的設施，更是反映城市清潔管理、服務品質與文化溫度的重要指標。透過藝術創作的導入，翻轉過往對公廁冷硬、單調的刻板印象。

環保局說明，此次展出的作品以「沙灘、海洋、海岸線」為主題，由學生以木板為創作底材，結合環氧樹脂與顏料技法，呈現海洋律動與光影層次，使視覺效果更具深度與延展性。中油初鹿站站長蘇靖惠說，加油站公廁是旅客停留的重要空間，透過藝術作品的加入，不僅提升環境友善度，也為來往旅人留下對台東更深刻、溫暖的印象，未來將持續協助維護，讓作品長久服務民眾。

指導老師粘僑頡表示，帶領學生參與公共空間美化，是一次難得且深具意義的學習歷程，孩子們的創作走出教室、融入社區，實際被民眾看見與使用，讓學生深刻體會藝術對環境與生活的正向影響。參與創作的學生也分享，看到自己的作品在公廁中展示，感到既興奮又有成就感，期待為使用者帶來更愉悅的心情。

環保局歡迎民眾行經初鹿時，停下腳步欣賞這群小小藝術家的創作，感受獨有的生活美學，也請大家在欣賞之餘，發揮公德心，共同維護公廁的清潔與藝術品的完整，讓這份美好的環境與心意能長久延續，服務更多人。

