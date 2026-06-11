台東男子涉持十字弓射殺貓狗 稱不滿闖進家中覓食影響生活

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金峰鄉嘉蘭村民眾家中監視器錄下一隻貓身體被一支箭射穿，驚嚇又疼痛衝進花圃又衝出來，被找到時已經死亡，另外民眾也發現同樣被箭射死的狗。村民說這是十字弓射出的箭，是無聲無息的槍械，會射死動物也會射死人，引起村民恐慌。

村民張女士說道，「前幾天我也是聽到，什麼人家的貓也是被射死。」

嘉蘭村長莊福成表示，「聽到這個訊息就嚇一跳，因為我們的十字弓，早在差不多20年前就沒有在用。」

村民向警方報案，警方根據線索，10日約談疑似涉嫌男子，警方表示，男子坦承因為被貓狗闖進家中覓食影響生活才會拿十字弓射殺，警方也查到做案用被丟棄的十字弓，將男子函送法辦。

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金峰分駐所所長邱新成指出，「確認嫌犯並通知到案說明後，依《槍砲彈藥刀械管制條例》，依法函送，另外通知動物防疫所辦理後續的處置。」

台東縣動物防疫所表示，過去虐待動物查證困難，去（2025）年只裁罰一件，但這起十字弓射殺貓狗事證明確，將會同警方調查，將涉嫌的男子會依《動保法》處罰2年以下有期徒刑併科20萬以上、200萬元以下罰金。

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