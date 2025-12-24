台東男廁所「褲脫一半」遇6.1強震 「來不及穿」狂跑片曝

生活中心／徐詩詠報導

今（24）日稍早台灣東南部發生有感地震。震央位於台東縣卑南鄉，地震位置在北緯22.85度、東經121.15度，距離台東縣政府北方約10.1公里，地震深度為11.9公里，芮氏規模6.1。強震全台多縣市民眾有感，一名在台東生活的王姓男子，當地震來臨時正好在如廁，劇烈搖晃讓他嚇得連褲子都來不及穿，就拔腿狂奔，相關影片曝光後也引發議論。

王男在強震發生後在Threads分享自家監視器畫面，指出：「震央在我們台東卑南這，我在上廁所突然給我這麼大的地震，真的是連滾帶爬的屁股外露。」影片中只見原本平靜的室內，強震開始後鏡頭也跟著劇烈搖晃，鏡頭甚至被震歪，就連一旁的招財樹都跟著震動。影片末段則可看到王男一邊拉褲子一邊和家人衝出屋外，顯示出當時情況真的相當緊急。



台東男廁所「褲子脫一半」遇6.1強震！來不及穿「飛奔逃命」影片曝光

強震發生後，王男與家人逃出室內。（圖／民眾授權提供）不少網友看完影片後，紛紛留言「就問怎麼夾啦」、「肯定有用力一下」、「夾斷、擦屁股、趴下、掩護、穩住」、「如果是固液氣共存該怎麼辦」、「不用擦屁股嗎」、「拉的時候就悲劇了」、「幫大家問的，便便有夾斷嗎？還是留有尾巴」、「哈哈哈哈哈哈在夾不夾斷之間 他選擇了存活」。





原文出處：台東男廁所「褲子脫一半」遇6.1強震！來不及穿「飛奔逃命」影片曝光

