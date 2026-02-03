台東男摘食不明菇類暈眩求救 衛生局曝「非中毒」原因

記者王浩原／台東報導

台東縣一名男子自稱疑因誤食不明菇類身體不適送醫。（圖／翻攝畫面）

台東縣一名周姓男子（38歲）疑因誤食不明菇類，因身體不適、暈眩，昨晚向119求助，醫院抽血檢查後，發現周男鉀離子偏低，經救治已暫無大礙。台東縣衛生局表示，男子食用的菇類為自行種植，初判疑因未清洗乾淨、才導致身體不適，非中毒所造成。

據了解，周男昨天晚間摘食自己種植的菇類後，出現暈眩和意識不清的情況，因而報案求助，他向救護人員指出，可能是晚餐吃的菇類導致食物中毒，但說不清楚是何種菇類，消防隊員在其住家內和周邊尋找，都未發現可疑菇類，周男在友人陪同下，被送往台東基督教醫院急救。

院方指出，周男主訴全身不適，但沒有嘔吐等症狀，經抽血檢查僅鉀離子偏低，在院內治療、觀察休息後已自行返家。

台東縣衛生局表示，周男平時有種植食用菇類的習慣，從就醫情況來看，初步判斷無中毒跡象，疑因食用菇類前未清洗乾淨，導致身體不適，因此暫時排除食物中毒所造成。

