台東男誤將「海檬果」當百香果！嗑2顆嘔吐腹痛險沒命

受惠於科技創新，冬天也能吃到百香果，不過台東縣衛生局近期獲報，1名62歲男子到山區吃下2顆酷似百香果的果子，出現嘔吐、腹痛甚至昏厥，所幸及時救治撿回一命，而這果子其實是個劇毒植物。

「海檬果」植株具觀賞性，但果實、種子含有強心配糖體，千萬別亂吃。（圖／翻攝自國立自然科學博物館官網／廖仁滄攝）

台東縣衛生局表示，該名姚姓男子8日上午和朋友前往台東鹿野鄉山區，途中發現地上有2顆神似百香果的果實，姚男不疑有他，撿起果實吃下，不料半小時後，姚男開始嘔吐、腹痛，最終昏厥倒地，幸好一旁的友人立刻求救，將姚男送醫搶救才脫離險境。

台東縣衛生局提醒，夾竹桃科的海檬果全株有毒。（圖／台東縣政府提供）

案經台東縣衛生局研判，姚男應該是吃到「海檬果」的果實，此為夾竹桃科的灌木植物，成熟果實呈鮮紅色，外形與百香果、芒果非常相似，但海檬果全株有毒，且果實、種子含劇毒「強心配糖體」（cardiac glycoside），是毒性最強的部位，誤食恐釀嚴重症狀甚至致命。

台東衛生局長孫國平也提醒，民眾平時應遵守「5要2不原則」，避免發生食物中毒。

5要：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度

2不：不要生飲山泉水、不要食用不明動植物

