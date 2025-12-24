台東發生六點一規模地震 火車暫時行駛 監獄圍牆龜裂 餘震不斷引民眾驚慌

岩灣監獄受強震影響牆龜裂，獄方回應無任何收容人逃獄或受傷，人員全數平安。（民眾提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東發生六點一規模地震，最大震度台東縣卑南五弱，強烈的搖晃民眾驚慌往屋外逃；店家商品掉滿地，關山到金崙間火車暫停行駛，車站擠滿等候的乘客；台東岩灣監獄外牆嚴重擠壓龜裂，附近居民擔心收容人逃脫，緊閉門窗；獄方回應，無任何收容人逃獄或受傷情事，請社會大眾安心。

地震導致大樓發生電線走火，所幸有人拿滅火器即時撲滅，未釀成更大災害。（民眾提供）

根據中央氣象署最新資訊，二十四日下午十七時四十七分分發生芮氏規模六點一地震，地震深度十一點九公里，震央位在台東縣政府北方十點一公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣卑南五弱。

由於這起地震是極淺層地震，搖晃劇烈，不少民眾驚慌往屋外逃，台東市柳州街大樓在地震後，發生電線走火，大樓住戶也緊急往外面空地跑，所幸有人拿滅火器即時撲滅，未釀成更大災害。

強震導致台東火車站南下列車暫時停駛，台東車站擠滿等候的人潮。（記者鄭錦晴攝）

五級強震導致台東火車站南下列車全線暫時停止，台東車站擠滿等候的人潮。台鐵台東站指出，從關山、台東到金崙等車站立即啟動接駁，因列車路線和電車線須全部檢查一遍，確定無異狀後才會重新通車，工、電單位正辦理路線及電車線巡查，預計二十一時前完成。

岩灣監獄受強震影響，導致外牆龜裂，大小頭掉滿地，附近居民擔心圍牆倒塌，犯人逃脫，也緊閉門窗，相關單位已進行維安措施。

獄方表示，經第一時間全面盤點，人員全數平安，無任何收容人逃獄或受傷情事，請家屬與社會大眾安心。

不少商家物品掉滿地，損失不小，店家忙著清理，部分商店直接打烊。

公路方面，南區養護工程分局指出，經初步巡查轄區省道震區，邊坡目前並無災情，交通仍維持正常通行中。