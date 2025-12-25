台東發生規模6.1地震！ 郭鎧紋：縱谷斷層不排除規模7地震

台東縣卑南鄉24日傍晚發生規模6.1地震，全台19縣市有感，專家指出此次地震有助於短期釋放能量。（圖／氣象署）

台東縣卑南鄉於24日17時47分發生芮氏規模6.1地震，最大震度達5弱，全台共有19個縣市出現明顯搖晃。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，這起規模6.1地震所釋放的能量，約相當於0.7顆原子彈，也使得原先評估明年春節前後可能出現規模6以上地震的壓力，暫時獲得緩解。不過郭鎧紋也表示，雖然已多次釋放規模6以上地震能量，但整體能量是否完全消化，仍有不確定性。

根據《三立新聞網》報導，郭鎧紋說明，根據過往統計，台灣平均約每100天會出現一次規模6以上地震。今年1月21日春節前，嘉義大埔曾發生規模6.4地震，之後截至12月17日，已連續112天未再出現規模6以上地震，推估下次較大地震時間點可能落在明年春節前後。不過，隨著此次台東規模6.1地震發生，相關能量已有所釋放，短期內再次出現規模6以上地震的機率相對降低。

然而，郭鎧紋也提醒，台灣東半部地底構造複雜，多條活動斷層交錯分布，統稱為「縱谷斷層系統」。該斷層系統南起台東市，向北延伸至花蓮吉安一帶，呈現東北走向，全長約147.5公里，屬於向西逆衝並伴隨左移的斷層型態，影響範圍相當廣泛。

回顧歷史紀錄，1951年花東地區曾發生一連串強震。當年10月22日，花蓮外海先後出現規模7.1及7.0地震，導致米崙斷層明顯錯移；同年11月25日，玉里與池上之間再度發生規模7.1地震，造成瑞穗、池上及玉里等斷層同步位移，對當地造成嚴重衝擊。

郭鎧紋指出，近年縱谷斷層活動再度趨於頻繁。2022年9月，台東關山發生規模6.6地震，隔日池上又出現規模6.8地震；2024年4月3日，花蓮壽豐亦發生規模7.1強震。而此次平安夜前後出現的規模6.1地震，位置則被判斷落在縱谷斷層最南端區域，顯示該斷層系統仍處於活躍狀態。

針對未來可能風險，郭鎧紋分析，縱谷斷層自2022年以來進入相對活躍期，雖然已多次釋放規模6以上地震能量，但整體能量是否完全消化，仍有不確定性；此外，包括奇美斷層、利吉－鹿野斷層及池上斷層北段等構造，皆已超過百年未發生規模7以上地震，後續是否再度活動，仍需持續觀察。

郭鎧紋也強調，相較於台灣東側琉球海溝可能引發規模8以上的巨大地震，本島內部斷層規模雖相對較小，但以縱谷斷層而言，發生規模7以上地震並非罕見。他提醒，地震的發生時間與規模無法精準預測，台灣又位於板塊交界帶，地震風險長期存在，民眾仍應平時做好防災準備，並熟悉正確應變方式，以降低強震來臨時可能造成的傷害。

