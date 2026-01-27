台東百人搶辦身分登記！原住民身分逾期遭廢？補辦方式曝

台東縣戶政事務所。（蔡旻妤攝）

擔心原住民身分遭廢止，近日不少族人湧入台東縣戶政事務所搶辦身分登記，單日臨櫃人數多達數十人、甚至上百人；戶政今提醒，民國115年1月5日期限屆滿後仍有169件尚未完成辦理，呼籲盡速補辦，否則將依法啟動催告及身分廢止程序，但身分廢止並非永久，符合條件者仍可重新申請。

依《原住民身分法》規定，於110年1月27日修法前，依舊法第4條第3項取得原住民身分者，應於115年1月5日前完成取用或並列原住民族傳統名字，或改從具原住民身分的父或母親姓氏；逾期未辦理者，依法將喪失原住民身分。

廣告 廣告

台東縣戶政事務所。（蔡旻妤攝）

針對尚未完成辦理的案件，台東縣戶政事務所主任賴彥廷指出，已先以通知書方式提醒民眾在30日內補辦；若期限屆滿仍未辦理，將進入至少7日的催告程序，僅在完成相關法定程序後，才會依法辦理身分廢止。

因部分民眾誤解法規內容，擔心原住民身分受影響，近日導致臨櫃辦理人數明顯增加，高峰期間每日可達數10人，甚至上百人。

對此，賴彥廷強調，即使經通知、催告程序後身分遭廢止，並非永久喪失，只要仍符合原住民身分相關法定要件，民眾可隨時攜帶相關文件，前往全國任何一處戶政事務所重新申請，呼籲民眾依法辦理、無須過度恐慌。

更多中時新聞網報導

新安琪兒奶粉疑遭汙染 供應商自主下架2.9萬罐

NBA》勇士添傷兵又吞敗 快艇險勝湖人

反土方進農地 環團促中央立專法