台東監所管理員雇3年輕女陪酒 警臨檢竟將她塞冰箱

48歲尹姓男子擔任台東監所管理員，竟知法犯法，和女友開設小吃部，雇用3名未滿18歲少女從事坐檯陪酒工作，甚至透過直播招攬客人，警方前往臨檢時，還將一名少女藏進冰箱，躲避查緝，台東地院審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處尹男有期徒刑10月，可易科罰金30萬元，緩刑2年；陳女因累犯，判處1年1月徒刑，可易科罰金39萬元。

台東一名監所管理員竟知法犯法，不只和女友開小吃部找未成年少女陪酒，警察上門臨檢時，還將少女塞進冰箱以躲避查緝。（圖／示意照片）

判決指出，擔任監所管理員月薪約6萬的尹男，和46歲陳姓女子交往，並一起開設「甜蜜蜜小吃部」，尹男負責協助陳女店內結帳、點單和接待客人，兩人自2022年11月間開始雇用3名未成年少女唱歌跳舞、坐檯陪酒。少女每次坐檯1番共2個小時，會向客人收取500至600元費用，陳、尹兩人從中抽取100至200元傭金，剩餘金額作為3名少女的薪資。

廣告 廣告

2023年6月27日晚間，其中2名少女在小吃部進行直播招攬客人，自稱「小姐」，並喊話「快點來甜蜜蜜陪我們唱歌喝酒玩遊戲」，遭學校老師發現後通報警方。同月30日晚間，警方前往店內臨檢時，發現3名少女逃竄出小吃部門口規避檢查。

7月5日晚間，警方持法院核發的搜索票再度執行搜索，發現其中一名14歲少女竟被其他員工塞在冰箱內躲避查緝，另一名少女則正在包廂內坐檯陪酒。警方當場查扣包廂估價單、帳冊及監錄系統主機等證據。

檢方調查發現，陳女先前就曾多次在同一家小吃店雇用少女陪酒而遭判刑，2023年3月才剛易科罰金完畢，隨即重操舊業，因此依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴兩人。

台東地院審理認為，尹男身為公務員，本應知法守法，卻為貪圖營利容留未成年少女坐檯陪酒，嚴重危害社會善良風俗，並扭曲少年價值觀。法官考量尹男無前科且坦承犯行，依3個共同犯意圖營利而容留使少年坐檯陪酒罪，合併執行有期徒刑10月，可易科罰金30萬元，緩刑2年，並諭知須向3名被害少女及公庫各支付10萬元。陳女因屬累犯，3罪合併執行有期徒刑1年1月，可易科罰金39萬元。全案可上訴。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

影/詐騙花蓮光復災民家電運費 惡劣男火車站月台落網

影/頭份女駕駛失控撞燈桿 無辜夫妻慘遭波及摔進大排

台鐵台北車站驚傳女子落軌！頭部受傷緊急送醫