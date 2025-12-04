台東睽違30年火砲射擊 太麻里溪出海口實彈演練

清晨6時許，國軍第二作戰區在台東太麻里溪出海口實施火砲實彈射擊演練，各型編制機槍朝海面假想登陸敵軍射擊，隨後迫擊砲、榴彈砲和M60戰車，也接著展開對海面射擊，場面震撼逼真。

太麻里鄉民眾邱常婷說道，「第一天剛開始的時候，就是突然覺得窗戶在震動，然後我那時候想說，請問戰爭是開打了嗎?然後就趕快醒來。」

其實第二作戰區在太麻里溪出海口的實彈射擊演練，原本訂在11月，但受到鳳凰颱風影響延後到這個（12）月2日開始，而4日的演練特別邀請在地民意代表和民眾參觀；大家看到國軍展示的各種火砲射擊，除了感受戰場的震撼，也對國軍的防衛戰力感到安心。

太麻里鄉民代表羅春明提及，「我們軍人還是有這種防衛的這種水準。」

太麻里鄉民代表李朝勝表示，「國軍戰備有需要我們都需要支持啦。」

這次國軍在太麻里溪出海口的射擊演練，跟前一次1995年知本海灘的漢光演習實彈射擊相隔了30年，也是第一次在太麻里海灘進行演練。陸軍表示，這次成功的開闢了東部新的射擊場，也展現了第二作戰區「實戰化」的訓練成果。

