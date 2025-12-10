身障法多18年沒大修 石崇良提修法重點：政院版本最快年底送立法院

​《身心障礙者權益保障法》全文修正已是18年前，之雖陸續有部分條文修正，但再未大幅調整，在身心障礙團體不斷的要求下，衛福部於去年（2024）8月預告部分條文修法草案，但預告期滿後，卻延遲至今都未送進立法院，引發身障團隊不滿，於上週接連聚眾至行政院、衛福部及立法院外表達抗議。衛福部長石崇良今（10）日至立法院衛環委員會接受質詢時表示，政院版本今年底、最慢明年1月會送到立法院，本次修法將包括相關委員會提高身心障礙者參與比例、將通用概念帶入各級政府、自立生活支持概念入法，以及強化身心障礙機構管理。​

石崇良強調，政院版的《身心礙者權益保障法》的修訂大致有4個重點，第1點是提高身障團體相關委員會中身心障礙者的出席比例，朝向2分之1的方向去努力。畢竟相較專家學者，身心障礙者本身更清楚他們要的是什麼。其次也希望把通用設計概念帶入各級政府，包含中央地方，食衣住行教育等各方面都能考量到。第3點則是將身障礙生活自理的觀念入法，以利身障者能在社區中過自己想要的生活；同時強化身障機構管理，對於不當對待，將設訂相關罰則。第4點則是增訂反歧視規定（行政院正在著手草擬《反歧視法》），並要求媒體報導時對身心礙者不得有歧視性的言論。

國民黨籍立委王育敏指出，日前有一名在台鐵服務的身心障礙者，因為工作不順，向主管申請調整單位，沒想到竟因此遭台鐵資遣。此案後經當事人向勞工部門申訴，確認台鐵違法必須被罰款。「試問就連我們的國營事業都對身心障礙者如，身心障礙者在一般中小企業工作場域受到的委曲、歧視，更可想而知。」身心障礙者自立生活支持服務入法實施，推動迄今已13年，卻還是面臨個人助理人數嚴重不足、服務時數不足，以及各縣市執行情況缺乏統一標準等情況。

王育敏說，全國有120多萬身心障礙者，可申請的個人助理人數不到1000人，平均每人每天能獲得服務的時數還不到1小時；以致於有身障者反映： 「我們的障礙是24小時跟著我們，但我們能申請個人助理的時數卻極其有限。」王育敏進一步指出，日前有一名在台鐵服務的身心障礙者，因為工作不順，向主管申請調整單位，沒想到台鐵竟因此將他資遣。此案後經當事人向勞工部門申訴，結果認定是台鐵違法必須被罰款。

對此，石崇良說明，衛福部未來將研議長期照顧及自立生活個人助理兩個服務系統間之服務對接模式，以提供重度障礙者連續性之服務，提升重度障礙者的照顧，以及滿足其社會參與需求。也將訂定自立生活支援服務一致性規定，包含服務原則、流程、相關表單範本等，以提供抽樣選項參考及依循之標準，減少抽樣填寫問題之類的情況。衛福部表示，也將持續與身心障礙團體、金融監督管理委員會保險局、中華民國產物保險商業同業公會等單位，共同研商並開發自立生活支持服務責任保險，以保障服務單位、個人助理及障礙者權益。

