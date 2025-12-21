台東知本污水接管全額補助到明年中 逾期未接管單次最高罰10萬元

台東縣府2013年即啟用知本水資源回收中心，但至今未完成用戶接管。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府推動知本地區公共污水下水道系統，為鼓勵民眾接管，採全額補助的專案將於明年6月結束，但至今仍有3成未接管。縣府指出，若逾期未配合，待專案結束後，公告通水區域內的住戶必須依規定自費申請接管，若未完成接管，縣府可依法處以1萬元以上、10萬元以下罰鍰，且得連續處罰。縣議員王文怡呼籲縣府必須採取更積極的宣導行動，加速提升接管率。

縣府在知本水資源回收中心位於知本橋北岸，面積約1公頃，污水收集範圍為知本溫泉風景特定區內各飯店及家庭的生活污水，2013年即啟用運作，但王文怡指出，知本污水下水道系統的管線佈設已投入大量資源，但接管率意願似乎不高，導致整體接管率停滯不前。她強調，污水下水道接管對於知本溫泉區的水質維護、環境衛生改善以及提升觀光形象至關重要，若污水未妥善處理，將可能對知本溪水質及溫泉區生態造成負面衝擊。

縣府城鄉環境科長陳承龍表示，知本溫泉區多數為大型營業場所，接管工程往往涉及複雜的私有土地管線佈設及調整既有的建築結構，這是推動工作的主要難處，接下來會加強溝通與聯繫，針對在接管工程中遇到的技術性困難或法規疑慮，提供必要的行政協調與技術協助。

縣府提醒民眾，知本地區推動污水用戶接管輔導階段即將進入尾聲，補助專案期限將於明年6月結束，期間所有接管工程費用均由政府全額負擔，用戶無須自費，請知本地區尚未接管的民眾或家戶，能把握此次最後機會。依據「下水道法第19條及其施行細則第17條」規定，污水下水道公告通水開始使用後，用戶應在6個月內完成接管，所有費用由民眾自行負擔，未依期限辦理者，將會1萬元以上10萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

