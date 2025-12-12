台東知本溫泉村無公廁 縣府：初期先設臨時廁所

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣著名的知本溫泉，當地溫泉村沒有公共廁所，造成遊客和居民不便。台東縣政府表示，設公廁牽涉到用地問題，初期會先設置臨時廁所，後續再解決土地問題。

台東縣卑南鄉知本溫泉「忠義堂」是全台少見的附設泡湯廟宇，共30間單人及雙人浴室，供民眾享受純正的泡溫泉樂趣。過去不收錢，改建後改採收費制，單人浴池每人收費新台幣100元，雙人浴池則是兩人收費200元，雖然收費但仍吸引許多台東居民和遊客。

當地民眾長期爭取能在忠義堂附近設置公共廁所，改善居民與遊客的生活與旅遊環境。昨天下午上百名村民再度聚集表達訴求。台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正也到場會勘。

卜敏正今天接受中央社記者訪問表示，忠義堂附近的土地是農地和水利用地，不符合設置公共廁所。目前會先設置臨時廁所，交由民眾負責打掃，後續再想辦法取得合法用地，推動公共廁所興建。（編輯：李錫璋）1141212