台東知本濕地擬重啟開發 規劃以「自然碳匯」為理念

知本濕地過去開發遊樂場和光電都被抗議，4年前開發案終止、恢復平靜，不過今（2025）年6月，台東縣政府和卑南族卡大地布部落簽署合作開發備忘錄，這個月縣府就規畫要在濕地週邊200公頃的縣有土地，以「自然碳匯」為理念的開發案，規畫了原住民文化園區、自然碳匯區和碳匯遊憩區，碳匯面積超過100公頃。

但環保團體和部份族人認為，引進的樹種和開發的項目可能不符合在地需求。

荒野台東分會議題組長蘇雅婷表示，「會破壞掉它的生態和既有的生態服務功能。」

卑南族卡大地布部落耆老陳明仁認為，「是不是永續的這比較重要，不要破壞了以後再也回不來了。」

縣府強調，基於過去的爭議，已經瞭解了部落的需求，會以符合環境永續和部落文化延續進行規畫。不過部落認為，碳匯碳權的概念可能還需要深入的說明。

台東縣財經處長章正文回應，「第一個面向就是對環境的永續這部分，所以以後我們會朝那種碳匯、碳權的概念去做主要的一個發想。」

台東縣議員陳政宗說道，「碳權是屬於比較專業的部分，跟生態還有休閒的部分，這個就必須要跟縣府好好來去做討論。」

縣府表示，這次知本濕地開發案也是以BOT營運方式規畫，目前先和地方說明，但會要求納入取得部落諮商同意後才能開發。

