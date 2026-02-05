台東知本老爺酒店3月「暫停營業」！預計9月重新開幕

台東知本老爺酒店今（5）日公告，將於3月1日起啟動為期六個月的大規模改裝計畫，正式啟動33年來最大規模的改裝煥新計畫。在此期間，酒店的住宿、溫泉及各項休閒設施將暫時停業，預計於9月重新開幕。此次改裝旨在滿足現代旅客對深度體驗的需求，並將重點放在「體驗重塑」和「在地共感」上。

台東知本老爺酒店今（5）日公告，將於3月1日起啟動為期六個月的大規模改裝計畫。 （圖／翻攝台東知本老爺酒店臉書）

酒店方表示，儘管改裝期間各項服務將暫停，但主廚團隊仍將在「台東慢食創生基地」及「翠安儂甜點餐酒館」持續提供限時合作的餐飲服務，以延續老爺酒店的款待精神。此外，改裝計畫中將引入「產地到餐桌」的概念，並打造親子友善空間，提升家庭旅客的住宿體驗。

知本老爺酒店的改裝計畫還包括更新公共空間的環境建材，並提升機電設備，以確保未來客人的舒適度。除了知本老爺酒店，北投知名的溫泉會館「皇池」也計劃於3月底停業，未來將轉型為溫泉飯店，改建工程預計需時三年。

