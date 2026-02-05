台東知本老爺3月「暫停營業」大規模改裝 重新開幕時間曝

在台東深耕33年的知本老爺酒店今（5）日發出公告，將要於3/1起啟動改裝計畫，住宿、溫泉及各項休閒設施將暫停，重新開幕時間預計落在9月。

知本老爺酒店表示，整修的6個月期間，住宿、餐飲、溫泉及各項休閒設施將暫停服務。不過改裝期間，飯店主廚團隊也不會打烊，將進駐「台東慢食創生基地」與「翠安儂甜點餐酒館」展開限時合作，延續老爺款待精神。

據了解，台東知本老爺酒店本次改裝，聚焦當代人對於旅遊深度體驗的追求，跳脫傳統飯店修繕的思考方式，重視「體驗重塑」與「在地共感」，其中「餐飲革新」，館內的那魯灣自助餐廳將引進「產地到餐桌」的概念，呈現台東在地的風土滋味；「親子友善空間」預計打造全新兒童育樂室，滿足現代家庭對孩子的放電需求。

另外心采風呂與寬SPA預計也會更換溫潤的木質裝潢，讓民眾未來可以在私密氛圍沉靜放鬆，公共空間也會使用友善環境建材，同時更新機電設備提升舒適度。

除了知本老爺酒店，北投知名的溫泉會館「皇池」近日也宣布，將在3月底停業，未來計畫轉型為溫泉飯店，預計改建需要3年左右時間；花蓮怡園渡假村日前也宣布，已從2月1日起暫停營業，需要半年到1年後重新整修迎接遊客。

