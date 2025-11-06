台東知本騎士自撞重摔！滿頭都是血...送醫不治

台東縣台東市知本路二段於今（6）日下午3時許發生一起不幸的交通事故。（圖／東森新聞）





台東縣台東市知本路二段於今（6）日下午3時許發生一起不幸的交通事故。一名穿黑衣的男子騎著機車，在行經該路段時，疑似車速過快，突然失控自撞路旁的花圃，整個人直接被拋飛、重摔在地，後經送醫搶救後，仍宣告不治。

根據了解，在事件發生後，由於現場正進行施工，無法在第一時間察覺到事故的發生。附近民眾表示，當時先「聞到機車排氣的味道」，定睛一看才發現路邊有人倒地，疑似已經躺了將近半小時，便趕緊撥打電話報案處理。

男子已滿頭鮮血、失去呼吸心跳，經現場緊急CPR搶救後，送往台東馬偕醫院仍宣告不治。（圖／東森新聞）

救護救護人員獲報趕抵現場時，該男子已滿頭鮮血、失去呼吸心跳，經現場緊急CPR搶救後，送往台東馬偕醫院仍宣告不治。目前警方已對事發現場圍起封鎖線，經初步研判，整起事件疑似為自撞所導致，至於詳細的事發經過與死因，仍有待進一步調查釐清。

一名穿黑衣的男子騎著機車，在行經該路段時，疑似車速過快，突然失控自撞路旁的花圃。（圖／東森新聞）

該名男子經送醫搶救後，仍宣告不治。（圖／東森新聞）

