台東砂石場推土機倒車未注意 老廠長巡工地遭輾斃
〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣鹿野鄉中華路某巷內一處砂石場，今早7時30分許，發生死亡事故。一名工人在倒車時，疑似沒發現老廠長在後方，將這名72歲黃姓廠長輾斃，由於黃某又是業者姐夫、僱來看廠，意外發生後，業者難過的抱著黃某，可惜他已明顯死亡，現場由警方完全封鎖以釐清案情。
員警及消防人員抵達後，發現本被壓在車下的黃男(72歲)已脫困後倒臥於砂石場內，經初步查看，該名男子已無生命徵象，且身體與機車明顯遭大型推土機輾壓。消防人員進行專業評估後，確認傷者已明顯死亡，現場家屬亦在旁表示放棄急救，未將傷者送醫。
警方初步研判可能與砂石場內重機械作業過程有關，疑似是工人開著工程車倒車時，未發現剛好騎車巡視的死者才不慎將其輾過，據了解，這處砂石場3、4年前易手，因此廠長跟著上任不久，現場已完成管制及採證作業，並將由關山警察分局偵查隊報請檢察官相驗，以詳細肇事經過及相關責任歸屬，並依調查結果依法辦理。
