台東示範公廁頻故障 高雄新建公廁遭砸毀
台東斥資1500萬元在舊站特區打造示範公廁，完工不到半年屢傳故障，民眾與遊客批太扯。另高雄茄萣區運動公園新公廁原訂15日啟用，20多座馬桶與小便斗近日全遭砸毀，議員批偏鄉公園欠維護，導致治安死角，高市公園處坦承人力不足，會設法補強維管。
台東「千萬級」示範公廁，3棟位在鐵花新聚落市集旁，1棟在轉運站旁，採平頂清水模搭配植栽，被視為觀光亮點，但今年7月啟用才幾天，半數馬桶就阻塞，運轉站公廁更全數故障，遭批品質差。台東縣府表示，會盡速檢修排水系統與馬桶設備，檢討維護管理機制，並加強巡檢與定期保養。
另高雄茄萣運動公園新公廁訂後天啟用，承包商9日發現8個馬桶、14個小便斗及2座洗手台全遭砸碎，損失逾15萬元。民眾怒批「沒公德心」，警方不排除是工程糾紛遭致破壞。運發局指茄萣運動公園為光電球場標租案，所有費用由光電業者負責，待修的廁所預計年底完工。
這處公園由運動部經費改善，高市府處理光電板漏水問題並新建停車場及廁所。議員鄭孟洳說，市府積極建公園，維護量能未同步提升，議員林智鴻指公園巡邏人力不足，易產生治安死角，建議建置3D治安巡檢預警系統。議員白喬茵指特色公園養護預算至少需12億元，預算有非常大的缺口，維護不足，導致頻有治安事件。
高市公園處坦言，人力確實不足，今年另聘40名臨時人員，也將招募志工維護，另在都市計畫審議時，研議建商認養公園。目前市區8處公園裝監視器，鄰里小公園也會協調警方將監視器角度轉向公園，便於監督。
