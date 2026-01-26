台東社區愛灑 關懷長者宣導環保

台東新年第一場社區愛灑茶會，在友善關懷協會據點，當地光明里里長邀約社區民眾一起參加。志工以環保為主軸，串起長者們從日常做起。

跳出健康，長輩們活力滿滿。

環保也能化作手語，記在心裡。

慈濟志工 張漢倫：「清淨，要很清淨地，很乾乾淨淨，然後再回收，有大用。」

「來，第一個是什麼 (不要用)，再來呢 (減量)，(敲敲打打修理) 你們真的很厲害，你們是資優生吧。」

看看長輩們學得多快。

「隨身五寶哪五寶，杯、碗、筷、手帕、購物袋，可愛，然後你可以收一收，變成一個小小的貓熊，讚。」

另一個體內環保蔬食。阮女士說自己有三高，吃素後都改善。一顆好心腸，向兒子學習。

阮女士：「我們家裡的老鼠很多，(以前)因為做生意，我就用那個(捕鼠器)，給它灑，給牠死掉，然後我的兒子跪下來，他說，媽媽妳不能這樣做，因為牠也要有牠的小孩。」

台東新年第一場社區愛灑茶會，就是這麼讓長輩有感。

社區長者：「我就照師姊說的，有什麼東西能回收，能夠分類，把它做好，說環保給我們聽，我很開心，你們讓我感覺智慧增加了。」

光明里里長 曾淑美：「以後我們大家都一起去慈濟那邊，一起去跟師姊他們會合，大家一起分享。」

