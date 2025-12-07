台東祖孫車禍雙亡…孫子是成功鎮公所員工 為照顧祖父母留在家鄉

台東縣成功鎮今早發生祖孫同車出門死亡車禍，成功鎮公所證實，死者之一的29歲李姓男子是鎮公所的約聘雇人員，今天出門是要參加國考取得正式公務員資格，開車的祖父也是退休公務員，同事聞訊十分難過。

今天早上7時多，73歲李姓男子開車載29歲孫子從成功鎮南下前往台東市區，開車離家約10分鐘後發生自撞事故。警方調查，轎車在行經省道台11線116公里處，疑因精神不濟或身體健康因素自撞路旁電箱，因撞擊力道大，車頭全毀且轉向，兩人傷重不治。

事故發生後，死者身分曝光，年長死者是成功鎮公所清潔隊退休的清潔隊員，同車孫子則在主計室擔任約用人員，親友不勝唏噓。

成功鎮長謝淑貞難過說，死者單身還沒結婚，留在鄉下照顧祖父母，2年進入公所擔任臨時人員，因為想升任正式公務員，今天去考地方特考，他是個又乖又孝順的孩子，跟同事互動佳，工作能力也很好，大家今天聽到消息都很錯愕且難過。

