台東祭百萬元 招熱氣球飛行員
台東熱氣球嘉年華規模逐年擴大，人力需求隨之增加，但15名飛行員中，國內人員僅占3成，為此，台東縣政府22日公開招募2名飛行員，希望增加熱氣球飛行員人力。對此，無黨籍台東縣議員陳宏宗建議，熱氣球已成為台東觀光重要指標，人力需求不應只仰賴地方，而是要與觀光署、民航局等中央單位研議長期人才培訓的機制。
台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東熱氣球嘉年華活動包括白天飛行、夜間音樂會及在地教育推廣，最多需20名飛行員，但國內飛行員僅6名，因此，必須長期依賴外國飛行員協助，但外國飛行員又受限台灣法規，無法隨意操作台灣熱氣球，且必須經過核准才可飛行，若國內擁有更多在地飛行員可大幅提升效率，「穩定飛行團隊，徵選國內及在地的飛行員，就不必每年委外，辦活動更能自由調度」。
台東縣府表示，過去縣府招聘的熱氣球飛行員多採約聘雇形式，月薪4萬餘元，但縣府今年調整制度，除了約聘飛行員外，還以培訓方式招募2位飛行員，約120萬元費用，均由縣府全額補助，培訓飛行員須通過體檢與英文考核。通過培訓的飛行員未來可獲更好的工作保障。
對此，陳宏宗強調，熱氣球已成台東的重要指標性活動，人力需求不應僅依賴縣府，建議可與中央民航體系、觀光署或航空學校合作，建立長期訓練機制。同時可比照公費人才培育模式，訂定服務年限及回任保障，以降低人才流失風險。他也提醒，飛行員工作負荷高，縣府應持續檢視人力調度與福利制度，並優先培養台東在地青年，以確保專業人才長期留任意願。
其他人也在看
綠盼「花蓮加碼普發現金」 徐榛蔚：縣府重視財政紀律
針對中央普發現金1萬元，民進黨籍花蓮縣議員張美慧呼籲，縣府也要再加碼1萬，更舉出實例，在115年度預算書中，像是農會產銷班，就從40萬元增加到6百萬元，還有「夏戀嘉年華」預算，也較今年增加1千萬元，質...華視 ・ 1 天前
黑豹旗青棒賽台東體中打線發揮 睽違4年再闖8強
（中央社記者謝靜雯新北22日電）黑豹旗青棒賽台東體中今天與興大附農交手，台東體中投打發揮以9比3搶勝，睽違4年重返8強；總教練陳峰岳表示，長打慢慢發揮、攻勢有效串聯，下一戰對大溪會再針對情蒐備戰。中央社 ・ 1 天前
北市禮讓行人標準模糊 罰單申訴多
為洗刷行人地獄之名，北市推動「還路於民」政策，不過國民黨議員汪志冰指出，汽機車違規罰單中，「未減速慢行禮讓行人」申訴率奪冠、撤單率第2，執法品質受到質疑。北市警察局回應，將持續加強教育員警，對舉發案件違規事實從嚴審核，申訴從寬認定，另發函警政署，盼中央提供明確執法標準，保障民眾權益。中時新聞網 ・ 1 天前
招公車竟藏神祕暗號？一次來三台車「這樣比」老司機秒懂搭哪輛
台灣地狹人稠，車流密度高，尤其是到了上下班巔峰時刻，水洩不通的馬路上，一次來三、四台公車也並非稀奇事，但許多民眾遇到時都驚慌失措，不知道該怎麼攔車，只能往要搭的公車死命奔跑，就怕錯過還要等10幾分鐘。對此有司機透露，其實乘客只要比出幾個手勢，他們就會知道是要上哪台車。中時新聞網 ・ 1 天前
深夜收到老闆line害人壓力爆表！該如何是好？政府給答案
幾乎每個上班族都曾在夜間收到主管的工作資訊，讓人糾結不已。最近一名網友就稱，曾在凌晨2時收到老闆透過Line傳來的工作通知，引發網友熱議，也再次掀起對「下班時間該不該回訊息」的爭議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
保障再生製劑提供者權益 食藥署公告廣告新規定
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）再生醫療開啟治療疾病新視野，為避免提供組織或細胞民眾誤上當，食藥署近日公告「再生醫療製劑組織及細胞招募廣告刊播辦法」，明訂不得刊播的內容、方式及地點如學校等。中央社 ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 12 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 14 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 19 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 15 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 6 小時前