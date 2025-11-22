台東祭百萬元 招熱氣球飛行員

台東熱氣球嘉年華規模逐年擴大，人力需求隨之增加，為此，台東縣政府22日公開招募飛行員人才。（蔡旻妤攝）

台東熱氣球嘉年華規模逐年擴大，人力需求隨之增加，但15名飛行員中，國內人員僅占3成，為此，台東縣政府22日公開招募2名飛行員，希望增加熱氣球飛行員人力。對此，無黨籍台東縣議員陳宏宗建議，熱氣球已成為台東觀光重要指標，人力需求不應只仰賴地方，而是要與觀光署、民航局等中央單位研議長期人才培訓的機制。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東熱氣球嘉年華活動包括白天飛行、夜間音樂會及在地教育推廣，最多需20名飛行員，但國內飛行員僅6名，因此，必須長期依賴外國飛行員協助，但外國飛行員又受限台灣法規，無法隨意操作台灣熱氣球，且必須經過核准才可飛行，若國內擁有更多在地飛行員可大幅提升效率，「穩定飛行團隊，徵選國內及在地的飛行員，就不必每年委外，辦活動更能自由調度」。

台東縣府表示，過去縣府招聘的熱氣球飛行員多採約聘雇形式，月薪4萬餘元，但縣府今年調整制度，除了約聘飛行員外，還以培訓方式招募2位飛行員，約120萬元費用，均由縣府全額補助，培訓飛行員須通過體檢與英文考核。通過培訓的飛行員未來可獲更好的工作保障。

對此，陳宏宗強調，熱氣球已成台東的重要指標性活動，人力需求不應僅依賴縣府，建議可與中央民航體系、觀光署或航空學校合作，建立長期訓練機制。同時可比照公費人才培育模式，訂定服務年限及回任保障，以降低人才流失風險。他也提醒，飛行員工作負荷高，縣府應持續檢視人力調度與福利制度，並優先培養台東在地青年，以確保專業人才長期留任意願。